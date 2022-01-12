Як будують міст через річку Сула на Полтавщині

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 382

Наразі міст закритий для всіх видів транспорту

Служба автомобільних доріг повідомила про початок бетонування буронабивних паль під час капітального ремонту мосту через р.Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Роботи проводять поблизу с.Липове Градизької громади.

Паралельно на різних опорах підрядник виконує:

занурення обсадних труб;

виготовлення арматурних каркасів для бетонування паль;

занурення шпунтового огородження;

занурення труб для влаштування технологічної естакади;

завезення та планування піску технологічного острівця

Підрядна організація ТОВ «МП «Мостострой» працює цілодобово.

Наразі міст закритий для всіх видів транспорту.

До початку проведення робіт міст визнано аварійним та непридатним для експлуатації. Наразі триває два види ремонту: реконструкція металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів.