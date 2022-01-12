1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Полтавщина

Як будують міст через річку Сула на Полтавщині

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 382

 

Наразі міст закритий для всіх видів транспорту

Служба автомобільних доріг повідомила про початок бетонування буронабивних паль під час капітального ремонту мосту через р.Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Роботи проводять поблизу с.Липове Градизької громади.
Паралельно на різних опорах підрядник виконує:

  • занурення обсадних труб;
  • виготовлення арматурних каркасів для бетонування паль;
  • занурення шпунтового огородження;
  • занурення труб для влаштування технологічної естакади;
  • завезення та планування піску технологічного острівця

Підрядна організація ТОВ «МП «Мостострой» працює цілодобово.

Наразі міст закритий для всіх видів транспорту.

До початку проведення робіт міст визнано аварійним та непридатним для експлуатації. Наразі триває два види ремонту: реконструкція металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: міст ремонт моста
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх