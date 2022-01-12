Як будують міст через річку Сула на Полтавщині

Служба автомобільних доріг повідомила про початок бетонування буронабивних паль під час капітального ремонту мосту через р.Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Роботи проводять поблизу с.Липове Градизької громади.
Паралельно на різних опорах підрядник виконує:
Підрядна організація ТОВ «МП «Мостострой» працює цілодобово.
Наразі міст закритий для всіх видів транспорту.
До початку проведення робіт міст визнано аварійним та непридатним для експлуатації. Наразі триває два види ремонту: реконструкція металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів.
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