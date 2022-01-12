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Кременчук, Освіта

Студентка педколеджу стала призеркою обласного етапу мовно-літературного конкурсу ім. Шевченка

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 463

 

Яна Гаркуша посіла ІІІ місце

Студентка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка Яна Гаркуша (група У-42) стала призеркою ІІІ (обласного) етапу XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це йдеться на фейсбук-сторінці цього навчального закладу. Яна Гаркуша посіла ІІІ місце.

ІІІ (обласний) етап пройшов в Полтаві 18 грудня 2021 року. У ньому взяли участь близько 100 представників учнівської та студентської молоді Полтавщини. Традиційним завданням конкурсу було написання творів. Цьогоріч це були роздуми, есе, власні висловлення, виступи. Наскрізна тема – творчість Тараса Шевченка, на яку посилалися учасники у своїх роботах.

Підготували студентку викладачі-філологи Ольга Терещенко та Світлана Бірюкова.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: педколедж Тарас Шевченко конкурс творчество
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