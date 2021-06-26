Поліція розслідує кримінальну справу щодо перешкоджання журналістській діяльності: недопуск у мерію Кременчука

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 1

Правоохоронці розслідують кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Наразі йде допит потерпілих та свідків. Серед потерпілих і наш журналіст Альона Душенко, журналісти міських видань «Програма плюс», «Кременчугская газета», телекомпанії «Візит».

Йдеться про факт, який мав місце 12 травня цього року — тоді журналістів не пустили на засідання президії голів фракцій та депутатських комісій, мотивуючи недопуск карантинними обмеженнями. На вході журналістів зупинили нацгвардійці та керівник управління інформаційних комунікацій Юлія Перепелятник.

Варто зазначити, що на даний час жоден нормативний акт, який вводить карантинні обмеження, не містить заборони (або обмеження) представникам ЗМІ на відвідування приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування. І посилання на карантин як на законну підставу обмеження доступу журналістів є недійсним — такою є правова позиція юристів «Інституту масової інформації». Натомість ІМІ звертає увагу, що відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про інформацію», журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які вони проводять, і бути особисто прийнятим у розумні строки їхніми посадовими й службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. Аналогічна норма міститься в Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», на яку, своєю чергою, посилається Закон України «Про інформаційні агентства».

Наступного дня потерпілі, яких незаконно не пустили до приміщення міської ради, подали заяву до поліції, доклавши відеодокази з фіксацією порушення їхніх прав — відео надала телекомпанія «Візит». Проте у поліції з незрозумілих підстав не хотіли вносити заяву в Єдиний реєстр досудових розслідувань — і потерпілим довелося звернутися до суду, щоб домогтися своїх законних прав. Наразі, за рішенням суду, заява внесена в ЄРДР за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Таке діяння карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Тепер питання лише в тому: скільки часу треба правоохоронцям, щоб опитати свідків та подивитися відео, де зафіксоване кримінальне порушення. ТЪ інформуватиме про хід цієї справи, адже потерпілі мають законні права час від часу знайомитися з матеріалами слідства.

До подій 12 травня

Представники ЗМІ прагнули потрапити на засідання президії голів фракцій та депутатських комісій, щоб звернутися до депутатів з відкритим листом, запросити до діалогу та покласти край вибірковому підходу до ЗМІ з боку посадових осіб мерії.

Адже журналісти не вперше стикаються з тим, що комунальним ЗМІ мерія щиро відчиняє двері — при цьому не запрошує на ряд офіційних заходів представників не комунальних ЗМІ. Сподіваємося, що наш лист таки прозвучить з сесійної трибуни у формі депутатського запиту.