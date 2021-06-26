Всі вакцини, які є в Україні, ефективні проти штаму "Дельта"

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 173

Вакцинацію поки що важають найбільш дієвим захистом проти будь-якого штаму COVID-19

За словами Ігоря Кузіна, всі схвалені ВООЗ вакцини проти COVID-19 є ефективними й проти нового штаму "Дельта". Про таке головний санітарний лікар країни заявив 25 червня в ефірі телеканала "Україна 24".

- Цифри по ефективності вакцини різняться від одного типу до іншого типу. Більша частина країн, які оприлюднюють свої дані, кажуть про те, що вакцина однаково ефективна, в тому числі, і проти Дельта-штаму вірусу. Спостерігається незначне зниження ефективності, але воно варіює від 5-6% від заявленої ефективності вакцини, - розповідає Кузін.

Тобто, якщо вакцина була ефективна на рівні 95% то по відношенню до штаму "Дельта" вона буде ефективна до 90%.

Небезпека нового штаму полягає в тому,що він надзвичайно швидко передається від людини до людини і спричиняє велику кількість випадків, які потребують ексренної госпіталізації.

- Вакцинація зараз єдиний шлях подолати коронавірусну хворобу і саме убезпечити себе від такої інфекції, - додав головний санітарний лікар.