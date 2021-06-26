Чи варто купатися на вихідних: індекс ЛКП на пляжах Кременчука перевищує норму

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Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомив про рівень забрудненості води на пляжах міста.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 25 червня показники забрудненості води не відповідають вимогам:

Річка Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: на початку та в кінці пляжу індекс ЛКП становить 240 000 (допустиме значення – 5000);

Річка Дніпро, Центральний пляж: індекс ЛКП становить 24 000 (допустиме значення – 10000).

Індекс ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість, а допустиме значення ЛКП є різним для водойм різного класу.

При потраплянні у шлунок людини лактозопозитивна кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей. Тому кременчужанам краще тимчасово утриматись від купання



