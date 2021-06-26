Кременчук

Чи варто купатися на вихідних: індекс ЛКП на пляжах Кременчука перевищує норму

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 224

 

Стали відомі результати перевірки якості води на плжах міста

Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» повідомив про рівень забрудненості води на пляжах міста.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 25 червня показники забрудненості води не відповідають вимогам:

  • Річка Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: на початку та в кінці пляжу індекс ЛКП становить 240 000 (допустиме значення – 5000);
  • Річка Дніпро, Центральний пляж: індекс ЛКП становить 24 000 (допустиме значення – 10000).

Індекс ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість, а допустиме значення ЛКП є різним для водойм різного класу.

При потраплянні у шлунок людини лактозопозитивна кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, особливо небезпечні для дітей. Тому кременчужанам краще тимчасово утриматись від купання

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода рівень забрудненості індекс ЛКП пляж
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