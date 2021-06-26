Кременчуцький велопатруль врятував собаку від спеки та повернув її власнику

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 648

Таксі стало зле через спеку, вона лежала в траві і плакала - але правоохоронці не залишились байдужими

За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, 26 червня під час патрулювання паркової зони інспектори велопатруля почули як десь скиглить собака. Підійшовши на звук, вони побачили таксу, яка лежала в траві й плакала.

Патрульні припустили, що їй стало зле через спеку і негайно напоїли собаку водою.

На допомогу прийшли люди, які залишилися наглядати за твариною. Тим часом за допомогою соціальних мереж поліцейські відшукали власника собаки.

Патрульні дякують за небайдужість всім, хто прийшов на допомогу та був причетний до цієї історії і закликають не проходити повз тварин, які опинились в біді!



