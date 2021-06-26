О депутате из Кременчуга пишут в новостях Азербайджана

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Как сообщил кременчужанин, он выступал как эксперт в энергетической сфере на первом украино-азербайджанском деловом совете.

- Такие деловые встречи помогут кременчугским и полтавским предприятиям выйти на рынок Азербайджана, - подчеркнул Евгений Корф. - Украинские бизнесмены готовы принимать активное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В рамках визита в Баку, депутат посетил местное информационное агентство Report .

Депутат отметил заинтересованность в дальнейшем углублении политических, экономических и культурных связей между Полтавской областью и Азербайджаном. Как прокомментировал Евгений Корф, в будущем деловые связи азербайджанских и украинских предпринимателей будут расширяться, и он заинтересован в проведении необходимой для этого работы.