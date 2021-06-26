В Кременчуці помітили рідкісну комаху, занесену в Червону книгу України

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Зазвичай джміль-тесляр зустрічається в Середній Азії, Туреччині, на півночі Африки, Ближньому Сході та в Криму

В Кременчуці помітили джмеля-тесляра фіолетового, який зазвичай зустрічається в Середній Азії, Туреччині, на Ближньому Сході та в Криму. Комаху відносять до рідкісних видів, занесених в Червону книгу України.

Вид знаходиться під загрозою зникнення внаслідок вирубання сухих дерев, на яких джмелі гніздяться, випалювання лісосмуг та незаконного колекціонування в комерційних цілях.

Довжина тіла комахи зазвичай досягає 3 см, тіло чорне, груди та голова часто з металевим блиском. Джміль має темні крила з фіолетовим відливом.