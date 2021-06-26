«Це справжнє пекло!»: потяг Кременчук-Київ справив на Ольгу Сумську незабутнє враження

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 1 451

Відомій актрисі та телеведучій не пощастило з квитком на потяг, адже вагон виявився без кондіціонера

В мережі активно обговорюють пост на Facebook-сторінці відомої актриси та телеведучої Ольги Сумської , в якому вона поділилася враженнями від подорожі потягом 791 Кременчук-Київ. Актриса не звернула увагу на те, що в квитку стояла позначка «вагон без кондиціонування» - адже вважала, що таке просто неможливе в 21-му столітті.

- Це справжнє пекло, знущання над людьми! Вдень +40 ℃ ! Вагони стояли увесь день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо? Як тут працюють бідні провідники?! Це суцільний жах! - пише Сумська.

Рятуватись від спеки зірці української сцени довелося за допомогою води: обливалася нею кілька разів за ніч.

В коментарях під постом люди співчувають актрисі та обурюються тим, що така ситуація взагалі трапилася.

Відгукнулись і представники «Укрзалізниці»: вони попросили вибачення за такий негативний досвід і пообіцяли зробити все, щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому. Залишається лише сподіватися, що це - не пусті обіцянки і стосуються вони всіх громадян країни, а не лише відомих особистостей.

Як обрати вагон з кондиціонером: «Укрзалізниця» дала пояснення

Нагадаємо, що при покупці квитка треба звертати увагу на те, чи обладнаний вагон кондиціонером: інформацію можуть надати прямо на касі. А у випадку придбання квитка онлайн на сторінці вибору місця має бути відповідна позначка.