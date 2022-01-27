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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У кременчуцьких школах 51 клас – на карантині: ухвалюватимуть рішення щодо онлайн-навчання (додано)

Сьогодні, 15:52 Переглядів: 1 648 Коментарів: 3

 

Почалося зростання хворих із ковідом серед дитячого населення

У Кременчуці 51 клас (це близько 1500 школярів) у школах перейшов на онлайн-заняття* через те, що похворіли діти, а також педагоги. За інформацією директора департаменту освіти Геннадія Москалика, ще 4000 дітей хворіють на ГРВІ у класах, які не переведені на таку форму навчання. І ситуація із захворюваністю кожного дня погіршується, адже за даними на понеділок, 24 січня, таких класів було 10.

Діти хворіють: у Кременчуці класи у школах відправляють на карантин

Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, мерія завтра прийматиме рішення щодо того, аби перевести навчальні заклади на дистанційне навчання. Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України вже надіслало листи керівникам шкіл, профтехів та вишів з рекомендаціями, аби учні та студенти займалися онлайн.

Заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик наводить статистику, яка свідчить про те, що кількість хворих дітей у Кременчуці збільшується. Станом на 1 січня в стаціонарі перебувала лише одна дитина з коронавірусною хворобою, всередині цього місяця – четверо маленьких пацієнтів. А сьогодні у лікарні з таким діагнозом знаходиться 20 дітей.

Таке різке зростання хворих із ковідом серед дитячого населення пояснюється тим, що з 17 січня діти сіли за парти після зимових двотижневих канікул. Лікарка вважає, щоб зупинити розповсюдження інфекції, дітей варто залишити навчатися вдома.

Додано:

Т.в.о. голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що на Полтавщині пів тисячі дітей зараз хворіють на COVID-19. 11% усіх шпиталізованих до ковідних лікарень – саме діти.

Тому регіональна комісія з питань ТЕБ і НС рекомендує перевести на дистанційне навчання 5-11 класи та заклади профтехосвіти як мінімум на два тижні, а виші та фахові передвищі – мінімум на чотири тижні.

Дитячі садочки, спеціальна та молодша школи (1-4 класи) працюватимуть у звичному режимі. Але якщо виявлять хворих – клас відправлять на дистанційку, а групу в дитсадку тимчасово закриють.

*На дистанційне навчання мають йти ті класи, де є контактні особи з хворими на COVID-19, а також якщо в класі хворіє 50% дітей.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrpublic.com
Теги: заболеваемость дети школи коронавірус коронавирус карантин
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Коментарі: 3

577
ankrem:
Сьогодні, 16:59

Я надеюсь они прочитали, что МОН сказал 1-4 класи не трогать ?


4 4
232
1
ags:
Сьогодні, 17:33

як мінімум на два тижні

laughing


0 1
134
ww:
Сьогодні, 19:19

Нашому кременчуцькому педколеджу такі рекомендації по цимбалах)  не зважаючи на велику кількість хворих учнів/студентів і викладачів не закриваються.

 


0 1

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