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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 523

 

Одужало 87 кременчужан

Сьогодні, 16 грудня, в Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 31 жінка віком від 21 до 87 років, 31 чоловік віком від 21 до 91 року та 3 дитини віком від 9 до 15 років. Із них 60 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 182 пацієнта.

Одужало 87 кременчужан.

На жаль, померло двоє невакцинованих - 70-річний та 82-річний чоловіки.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 301 випадок хвороби: одужало 14 866, померло 594.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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