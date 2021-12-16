У Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 19:24 Переглядів: 523

Сьогодні, 16 грудня, в Кременчуці зареєстрували 65 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 31 жінка віком від 21 до 87 років, 31 чоловік віком від 21 до 91 року та 3 дитини віком від 9 до 15 років. Із них 60 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 182 пацієнта.

Одужало 87 кременчужан.

На жаль, померло двоє невакцинованих - 70-річний та 82-річний чоловіки.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 301 випадок хвороби: одужало 14 866, померло 594.