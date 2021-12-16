У Кременчуці відбудеться зустріч з письменником Віталієм Запекою, який пише про війну

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 272

Якщо вам цікаво поспілкуватися з автором, приходьте 19 грудня о 15.00 до бібліотеки на вулиці Соборній, 11

19 грудня о 15.00 у відділі абонемента філії №2 на вулиці Соборній, 11 відбудеться творча зустріч «Борюся за Україну словом...» з письменником з Полтави Віталієм Запекою, на яку кличуть кременчужан.

Віталій Запека – український письменник, фотохудожник (входить в сотню кращих фотохудожників країн СНГ), доброволець, боєць батальйону «Полтава», лауреат премії ім. Ірини Вільде 2021 року, Міжнародної літературної премії «Воїни світла» 2021 року.

Його книги не залежуються на полицях бібліотек та магазинів, адже людям припадає до душі тонкий психологізм, іронія, гумор, глибокі філософські роздуми, якими автор ділиться на сторінках своїх книг. У відділі абонемента філії №2 автор презентуватиме книги «Цуцик», «Абсурд», «Герої, херої та недуже» (ці твори мали неабиякий розголос в Україні).

Якщо вам цікаво поспілкуватися з автором, дізнатися історії написання книг, отримати автограф, приходьте.

Важливо: відвідувачі заходу повинні мати з собою сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування методом ПЛР.