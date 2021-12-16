Депутати не погодилися розірвати контракт з компанією «Арт-Проже», яка провалила ремонти у дитсадках Кременчука (додано)

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 655 Коментарів: 4

Проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів. Не підтримали й депутатський запит про діалог з батьками дітей

Депутати Кременчуцької міськради не погодилися розірвати контракт з азербайджанською компанією «Арт-Проже», яка виграла тендер на термомодернізацію дитячих садків за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Проєкт рішення про розірвання контракту підготував на сесію голова бюджетної комісії Олександр Плескун. Він пропонував:

визнати, що «Арт-Проже» грубо порушила умови контракту;

визнати незадовільною роботу КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК замовника проєкту);

розірвати трудовий контракт з керівником КМЕК Вадимом Качаном;

зобов'язати КП КМЕК розірвати контракт з «Арт Проже»;

стягнути з «Арт-Проже» 7 млн грн штрафних санкцій;

оголосити новий тендер на роботи, про що повідомити ЄБРР.

За розірвання контракту виступили як автор проєкту рішення, так і депутати Богдан Лазоренко, Лариса Гориславець, Олександр Роженко, які напередодні якраз відвідали дитсадки №64, 62, 70 та школу №28. Їхні аргументи - підрядник не реагує на зауваження, зриває строки ремонтів і не спроможний виконати взятий на себе обсяг робіт.

Проти — міський голова Віталій Малецький, депутати Сергій Порчирян, Микола Бокован, Геннадій Іванян. Вони вважають інакше: розірвання контракту лише погіршить ситуацію з ремонтами, адже вони вже розпочаті.

У підсумку за проєкт рішення Плескуна проголосувало 9 депутатів, 5 — утрималося, решта просто не голосувала — не натискала кнопки.

Додано

Міський голова блокує будь-які ініціативи, які виникають щодо проєкту термомодернізації. До цього на сесії депутатка Лариса Гориславець виступила із запитом щодо налагодження діалогу з батьками вихованців дитсадків та створення робочої групи, яка контролюватиме хід ремонтів разом із міською владою. До Гориславець звернулися батьки - і запропонували кандидатури від них до складу робочої групи (по одній людині від дитсадка). Депутатка запропонувала ці кандидатури на сесію, підкресливши, що батьків змушує збиратися під мерією відсутність інформації та ігнорування їхніх інтересів. Проте мер не погодився на пропозицію (по суті, від громадськості, а не депутатки). Слідом за його фразою «прошу визначатися» за запит не проголосувала контрольована ним більшість.