Кому з кременчужан 17 грудня відключать світло: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 819

У «Полтаваобленерго» повідомили, де саме відключатимуть електроенергію 17 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: