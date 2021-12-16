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Згоду на посмертне донорство можна буде дати в електронній формі: в Україні ухвалили новий Закон

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 413 Коментарів: 2

 

Ухвалення цього документа врегульовує надання медичної допомоги методом трансплантації, сприятиме підвищенню ефективності та кількості відповідних оперативних втручань

Верховна рада16 грудня ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Закон удосконалив окремі положення чинного законодавства та врегулював перехід з 1 січня 2024 року на фінансування лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні.

Закон, зокрема, уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує Міністерство охорони здоров’я затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

У документі також йдеться про можливість в електронному вигляді оформляти згоду на використання органів після смерті:

«Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом»

Документ уточнює й окремі положення процедури надання згоди на донорство. Так, вилучили положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті.

Ухвалення цього документа врегульовує надання медичної допомоги методом трансплантації, сприятиме підвищенню ефективності та кількості відповідних оперативних втручань і дасть можливість врятувати життя більшій кількості українців.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: донорство трансплантація Закон
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Коментарі: 2

1 404
hunter:
Сьогодні, 17:11

Ну теперь главное,чтобы "черные" трансплантологи не начали усердно работать.Понаподписывают донорства,и сразу начнут умирать люди.


8 0
46
Doktor:
Сьогодні, 19:19

Это трындец... Даже нотариального подтверждения не нужно(((

 


5 0

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