Землю в «АвтоКрАЗу» у Кременчуці таки вирішили відібрати: як проголосували депутати

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 185

Мер переконує, що це рішення лише стимулюватиме підприємство заплатити борг за землю — і залишити ділянку в своєму розпорядженні

На сесії Кременчуцької міськради депутати 29 голосами ухвалили рішення «Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», при цьому внесли у нього додатковий пункт, який стосується «АвтоКрАЗу».

Суть полягає в тому, що дозвіл на розроблення проекту землеустрою на ділянку, якою нині користується підприємство, отримує міська рада. Відповідно — КрАЗ позбувається цієї землі. Йдеться про ділянку площею 5,5662 га «для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту» на вул. Київській, в районі будинку № 69-А. За цією адресою - майданчик, де зберігається готова техніка ПрАТ «АвтоКрАЗ» (поряд з комплексом «Айсберг»). Зараз на цьому майданчику поряд з КрАЗами зберігаються і вживані авто з Америки — що особливо обурює мера, він зазначає, що цими авто торгують без дозволів.

Підстава для такого рішення — борги «АвтоКрАЗу» за землю в розмірі 39 млн грн.

Зазначимо, що рішення щодо землі, що нині в користуванні підприємства, ухвалили з другої спроби — попередня спроба на сесії міськради 27 листопада провалилася.

Цього разу депутатів простимулювали грошима на округи — фінансування пообіцяли якраз за рахунок погашення боргів «АвтоКрАЗу».

За рішення висловився голова земельної комісії Сергій Порчирян. Його позиція: потрібні гроші до бюджету, а власники підприємства «не самі бідні люди, які користуються пільгами» (так він назвав відстрочення плати за землю). За рішення активно висловлювався й мер, сказавши, що, по суті, пільги отримує власник підприємства Жеваго.

Проте не всі підтримали даний проєкт рішення. Зокрема, проти висловився депутат (і промисловець) Вячеслав Яворський. Депутат Геннадій Іванян також був проти, зазначивши зазначив, що підприємство вже заплатило 103 млн грн зарплати, і 10 млн грн зайшло в бюджет податку на доходи фізичних осіб. А відтак — вигідніше дати можливість заводу працювати. Від цього бюджет отримає більше.

Бюджетна комісія (голова Олександр Плескун) запропонувала зняти питання з розгляду. Плескун мотивував це тим, що на підприємстві працюють люди, за ними — їхні родини, і треба надати можливість «АвтоКрАЗу» відновити роботу, підтримати його. Та пропозиція бюджетної комісії не набрала необхідної кількості голосів.

У результаті депутатських голосів вистачило, щоб ухвалити рішення в цілому (разом з підпунктом про «АвтоКрАЗ»).

Малецький наостанок сказав, що дане рішення стимулюватиме власника підприємства «почути, зрозуміти і почати гасити борги». І повідомив, що час ще є — дане рішення лише перше, дозвільне. За ним мають йти ще два рішення ради — про розробку проєкту землеустрою (міськраді ще треба знайти на це гроші) та про її затвердження. А до цього КрАЗ ще зможе заплатити за землю — і повернути право на неї.

Разом із тим, підприємству дали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на землю під адмінбудівлею (5400 кв м), що забезпечить проїзд транспорту підприємства.