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Кременчук, Гроші, Коронавірус / Карантин

Деякі кременчужани вже отримали свою «Вовину тищу»: кому заплатили

Сьогодні, 19:54 Переглядів: 796

 

Є «щасливчики» і в нашій редакції

Проєкт Універсал банку monobank та банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка. Про це повідомили співзасновник monobank Олег Гороховський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Гороховський зазначив, що кошти отримають близько пів мільйона клієнтів, що подали заявки на отримання виплат у тестовому режимі в «Дії».

Із закінченням тестового періоду з 20-21 грудня кошти почнуть нараховувати автоматично після підтвердження заявки у «Дії».

Водночас він зауважив, що проєкт працює з навантаженням вчетверо вище звичайного через кількість заявок та нових карток.

Наразі картки єПідтримка у банку оформили 1,3 млн клієнтів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також провів у своєму Telegram опитування щодо тестових виплат. У відповідь користувачі як monobank, так і Альфа-банку зазначають, що кошти вже надходять, та діляться скріншотами виплат.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус вакцинація виплати

А ви отримали «вовину тищу»?

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