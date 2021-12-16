Деякі кременчужани вже отримали свою «Вовину тищу»: кому заплатили

Проєкт Універсал банку monobank та банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка. Про це повідомили співзасновник monobank Олег Гороховський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Гороховський зазначив, що кошти отримають близько пів мільйона клієнтів, що подали заявки на отримання виплат у тестовому режимі в «Дії».
Із закінченням тестового періоду з 20-21 грудня кошти почнуть нараховувати автоматично після підтвердження заявки у «Дії».
Водночас він зауважив, що проєкт працює з навантаженням вчетверо вище звичайного через кількість заявок та нових карток.
Наразі картки єПідтримка у банку оформили 1,3 млн клієнтів.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також провів у своєму Telegram опитування щодо тестових виплат. У відповідь користувачі як monobank, так і Альфа-банку зазначають, що кошти вже надходять, та діляться скріншотами виплат.
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