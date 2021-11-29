ХК «Кременчук» дізнався ім'я нового суперника та новий календар УХЛ

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 364

Сьогодні, 29 листопада, в офісі Федерації хокею України відбулася нарада клубів-учасників Української хокейної ліги та Федерації хокею України. Участь у зборах взяли: президент ФХУ Георгій Зубко, виконавчий директор Олександра Слатвицька, генеральний менеджер УХЛ Дмитро Христич, представники клубів «Сокіл», «Кременчук», «Рулав Одд», «Дніпро» та команди Броварського спортивно-фахового коледжу (БСФК). За інформацією пресслужби ФХУ, клуб «Маріуполь» запрошення проігнорував.

Присутні затвердили формат і календар оновленого чемпіонату, після зняття клубів «Донбас» і «Краматорськ» з національного чемпіонату.

Більшістю голосів прийняли рішення, що без урахування анульованих за участю знятих команд матчів кожен учасник УХЛ проведе в регулярному чемпіонаті по 32 поєдинки. Як і планувалося, завершиться регулярний чемпіонат у середині березня, а серія плей-оф фінішує 11 квітня.

- Можу запевнити вболівальників, що чемпіонат України продовжиться, - сказав за підсумками засідання Дмитро Христич. – Уже найближчого четверга, 2 грудня, відбудеться два поєдинки «регулярки» - «Сокіл» - «Кременчук» та «Рулав Одд» - «Дніпро». БСФК, враховуючи задіяність великої кількості гравців у навчально-тренувальних зборах юніорської збірної, котра готується до чемпіонату світу, до внутрішньої першості повернеться після завершення міжнародної паузи, тобто після 18 грудня.

Транслювати зустрічі буде новий медіа-партнер ФХУ, група телеканалів «Спорт». При цьому вперше ліга не зациклюватиметься на єдиному каналі, а дасть змогу показувати матчі своїх команд регіональним трансляторам. Також трансляції поєдинків будуть доступними на Youtube-платформі ФХУ.

Після проведення перевірки фінансової документації ТОВ «УХЛ» оновлять пул спонсорів ліги. Важливою зміною буде надання більших рекламних можливостей для клубів.