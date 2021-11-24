Без «Донбасу» та «Краматорська»: Одразу двох суперників ХК «Кременчук» зняли з чемпіонату

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 426 Коментарів: 1

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України прийняв рішення про зняття клубів «Донбас» і «Краматорськ» з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Причина – клуби тричі порушили регламент ФХУ, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.

Як відомо, 16 листопада Дисциплінарний комітет Федерації хокею України тимчасово відлучив на період проведення розслідування провадження щодо зриву підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022 гравців «Донбаса» Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також представника «Краматорська» Павла Тарана, котрі після дзвінка власника ХК «Донбас» Бориса Колеснікова залишили лави національної команди менш ніж за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти італійців.

Проте і «Краматорськ» (у зустрічах проти «Сокола» і «Білого Барса») і «Донбас» (у протистояннях з «Дніпром» і «Кременчуком») усіх вище перелічених гравців випускали на лід. За що ДК ФХУ карав команди технічними поразками. Згідно зі статтею 40 Дисциплінарного кодексу ФХУ, це вже було підставою для зняття команд з чемпіонату. Але бажаючи зберегти змагання в їх нинішньому вигляді, Федерація хокею України надала порушникам ще один шанс повернутися в правове поле. Напередодні матчу «Донбас» - «Краматорськ», який відбувся вчора, 23 листопада, у Краматорську, ФХУ попередила перелічені клуби і гравців, що в разі чергового виходу відлучених хокеїстів їх клуби будуть зняті зі змагань.

Оскільки попередження було залишене без уваги і гравці Пангелов-Юлдашев, Андрейків, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко і Таран вийшли на лід, ДК ФХУ постановила: зняти клуби «Донбас» і «Краматорськ» з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022. Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції, які означатимуть міжнародну ізоляцію.

Покарані можуть подати апеляцію в установленому регламентом порядку.