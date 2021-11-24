У Кременчуці планують побудувати концертну залу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 878

Поряд з музичною школою №1 ім. П.І. Чайковського* планують побудувати концертну залу для цього навчального закладу. Це питання депутати порушували на сесії міькради 23 листопада під час обговорення міських програм у галузі культури на 2022-2026 роки.

Депутат Сергій Порчирян розповів, що є попередні домовленості депутатів обласної ради з керівництвом області щодо того, що музичну школу №1 ім. П.І. Чайковського включать до президентської програми «Велика реставрація». Для цього Кременчук має розробити проєкти (проєктно-кошторисну документацію) власне реставрації та будівництва концертної зали. На кожен з них з міського бюджету у 2022 році потрібно виділити по 750 тис грн в якості співфінансування. І далі вже безпосередньо самі роботи виконуватимуться за кошти держави, якщо їх включать до «Великої реставрації».

Крім того, у нашому місті ще хочуть відреставрувати дві пам'ятки культури – будинок для спостереження за рухом по Дніпру (найстарішу міську будівлю, що на території колишнього військового шпиталю) та будинок купця 1-ї гільдії Чуркіна у Крюкові (раніше там був банк «Аваль»). Але на це необхідно близько 11 млн грн.

*Музична школа №1 ім. П.І Чайковського – найстаріший заклад культури міста. Відкрита вона була 7 травня 1920 року. Одним з ініціаторів відкриття став Марк Геліс, який є засновником і завідувачем кафедри народних інструментів Київської консерваторії.