Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Культура, Освіта

У Кременчуці планують побудувати концертну залу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 878

 

Її зведуть поряд з музичною школою №1 ім. П.І. Чайковського спеціально для цього навчального закладу

Поряд з музичною школою №1 ім. П.І. Чайковського* планують побудувати концертну залу для цього навчального закладу. Це питання депутати порушували на сесії міькради 23 листопада під час обговорення міських програм у галузі культури на 2022-2026 роки.

Депутат Сергій Порчирян розповів, що є попередні домовленості депутатів обласної ради з керівництвом області щодо того, що музичну школу №1 ім. П.І. Чайковського включать до президентської програми «Велика реставрація». Для цього Кременчук має розробити проєкти (проєктно-кошторисну документацію) власне реставрації та будівництва концертної зали. На кожен з них з міського бюджету у 2022 році потрібно виділити по 750 тис грн в якості співфінансування. І далі вже безпосередньо самі роботи виконуватимуться за кошти держави, якщо їх включать до «Великої реставрації».

Крім того, у нашому місті ще хочуть відреставрувати дві пам'ятки культури – будинок для спостереження за рухом по Дніпру (найстарішу міську будівлю, що на території колишнього військового шпиталю) та будинок купця 1-ї гільдії Чуркіна у Крюкові (раніше там був банк «Аваль»). Але на це необхідно близько 11 млн грн.

У Кременчуці руйнується історична пам'ятка — будинок купця Чуркіна

*Музична школа №1 ім. П.І Чайковського – найстаріший заклад культури міста. Відкрита вона була 7 травня 1920 року. Одним з ініціаторів відкриття став Марк Геліс, який є засновником і завідувачем кафедри народних інструментів Київської консерваторії.

7 травня Кременчуцькій дитячій музичній школі виповнилося 100 років: як усе починалося
2
Автор: Катерина Турубара
Теги: музична школа реставрація будівництво
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх