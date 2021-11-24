Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

«Укрводшлях» обрав підрядника з ремонту кранів Кременчуцького шлюзу

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 364

 

Довго обирати не довелось - претендент був лише один

«Укрводшлях» з другої спроби таки знайшов підрядника для ремонту козлових кранів Кременчуцького шлюзу. Роботи виконає ТОВ «Інжинірингпромгруп». Вартість ремонту - 4,25 млн грн, його закінчать до кінця 2022 року.

У вересні «Укрводшлях» оголосив аукціон на вибір підрядника для проведення капремонту козлових кранів Кременчуцького судноплавного шлюзу. Проте торги не відбулися через те, що заявку подав лише один учасник, тож 20 жовтня «Укрводшлях» оголосив повторний тендер. Аукціон був запланований на 1 листопада, але так само не відбувся через відсутність двох і більше учасників.

За правилами проведення торгів, якщо у двох аукціонах по одній і тій же послузі брав участь лише один учасник, то замовник послуги може провести переговорну процедуру закупівлі. Так, після такої процедури «Укрводшлях» підписав договір з «Інжинірингпромгруп».

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: usm.media
Теги: Кременчуцький шлюз тендер ремонт
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх