«Укрводшлях» обрав підрядника з ремонту кранів Кременчуцького шлюзу

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 364

Довго обирати не довелось - претендент був лише один

«Укрводшлях» з другої спроби таки знайшов підрядника для ремонту козлових кранів Кременчуцького шлюзу. Роботи виконає ТОВ «Інжинірингпромгруп». Вартість ремонту - 4,25 млн грн, його закінчать до кінця 2022 року.

У вересні «Укрводшлях» оголосив аукціон на вибір підрядника для проведення капремонту козлових кранів Кременчуцького судноплавного шлюзу. Проте торги не відбулися через те, що заявку подав лише один учасник, тож 20 жовтня «Укрводшлях» оголосив повторний тендер. Аукціон був запланований на 1 листопада, але так само не відбувся через відсутність двох і більше учасників.

За правилами проведення торгів, якщо у двох аукціонах по одній і тій же послузі брав участь лише один учасник, то замовник послуги може провести переговорну процедуру закупівлі. Так, після такої процедури «Укрводшлях» підписав договір з «Інжинірингпромгруп».