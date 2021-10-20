«Укрводшлях» оголосив повторний тендер на ремонт кранів Кременчуцького шлюзу

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 187

Роботи планують завершити до кінця 2022 року

Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях» оголосило повторний тендер на закупівлю послуги капремонту козлових кранів Кременчуцького судноплавного шлюзу.

Згідно з оприлюдненою в системі Prozorro документації, сумарна очікувана вартість робіт становить 4,5 млн грн. Аукціон призначений на 1 листопада. Термін подачі заявок - до 29 жовтня.

За умовами тендеру, роботи планують завершити до кінця 2022 року.

Це друга спроба вибрати підрядника для робіт на Кременчуцькому шлюзі. Аукціон за попереднім тендером, призначений на 12 жовтня, був визнаний таким, що не відбувся, оскільки на нього була подана лише одна конкурсна заявка.

Кременчуцький однокамерний судноплавний шлюз введений в експлуатацію в 1964 році. Шлюз має одну нитку для шлюзування. Довжина камери - 270 метрів, ширина - 18 метрів, проектна мінімальна глибина на верхньому і нижньому порогах шлюзу - 3,65 метра.