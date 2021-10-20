«Укрводшлях» оголосив повторний тендер на ремонт кранів Кременчуцького шлюзу

Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях» оголосило повторний тендер на закупівлю послуги капремонту козлових кранів Кременчуцького судноплавного шлюзу.
Згідно з оприлюдненою в системі Prozorro документації, сумарна очікувана вартість робіт становить 4,5 млн грн. Аукціон призначений на 1 листопада. Термін подачі заявок - до 29 жовтня.
За умовами тендеру, роботи планують завершити до кінця 2022 року.
Це друга спроба вибрати підрядника для робіт на Кременчуцькому шлюзі. Аукціон за попереднім тендером, призначений на 12 жовтня, був визнаний таким, що не відбувся, оскільки на нього була подана лише одна конкурсна заявка.
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