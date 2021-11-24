«Біла стрічка», яка рятує життя: в Україні з'явився інструмент для захисту жінок від насильства

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 462

У застосунку зібрані номери телефонів служб для екстреного виклику та є можливість пошуку найближчого до вас центру підтримки або поліцейського відділу

Українське представництво Міжнародного громадського руху проти насильства «Біла стрічка» (White ribbon) презентувало мобільний застосунок для захисту жінок та дітей від домашнього насильства.

Застосунок WhiteribbonUA має стати персональною «службою безпеки» для жінок.

Додаток має дизайн, що нагадує календар для місячного циклу жінки. Посол доброї волі Тетяна Рамус розповіла, що це має стати додатковим захистом від кривдника навіть якщо він перевіряє телефон жертви.

Щоб активувати додаток та покликати на допомогу, треба затримати палець на верхній іконці застосунку, і там з'явиться приховане меню.

У ньому є три категорії:

екстрена допомога жертві (власнику застосунку чи комусь іншому);

ведення обліку фактів («щоденник», де можна фіксувати факти насилля, не зберігаючи фото на телефоні);

надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля.

Застосунку має прямий зв'язок із поліцією. Окрім того, там зібрані усі номери телефонів служб для екстреного виклику та є можливість пошуку найближчого до вас центру підтримки, поліцейського відділу або служби екстреної допомоги.

Якщо ж жертві необхідно втекти, у спеціальному розділі є інструкція, як терміново зібрати сумку та що треба із собою взяти.

Застосунок WhiteRibbonUA доступний у App Store та Google Play.

Його створили за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.