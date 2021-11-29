Чекаємо на вітрюган: на 30 листопада Кременчук отримав штормове попередження

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 564 Коментарів: 1

30 листопада на Полтавщині, зокрема, у Кременчуці, очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

В області на цей день оголошене штормове попередження. Перший рівень небезпечності – жовтий.

До речі, погодний портал Sinoptik обіцяє в останній день осені посилення швидкості вітру до 15-24 м/с, а також похолодання до +4 градусів удень.