Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Кременчук

Чекаємо на вітрюган: на 30 листопада Кременчук отримав штормове попередження

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 564 Коментарів: 1

 

Синоптики прогнозують похолодання

30 листопада на Полтавщині, зокрема, у Кременчуці, очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

В області на цей день оголошене штормове попередження. Перший рівень небезпечності – жовтий.

До речі, погодний портал Sinoptik обіцяє в останній день осені посилення швидкості вітру до 15-24 м/с, а також похолодання до +4 градусів удень.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
Теги: прогноз погода ветер штормове попередження
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 878
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:37

Так сегодня уже был витрюган


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх