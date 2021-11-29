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З 1 грудня вводить в обіг пам’ятні монети «Збройні Сили України» та «Сухопутні війська ЗСУ»​

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 299

 

Ці монети є дійсним платіжним засобом України та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень

Національний банк України, продовжуючи серію «Збройні Сили України», з 1 грудня вводить в обіг пам’ятні монети «Збройні Сили України» та «Сухопутні війська ЗСУ». ​

Монета «Збройні Сили України» присвячена українським військам, на які відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.​

Монета «Сухопутні війська ЗСУ» присвячена військам, які є основою та головним носієм бойової могутності Збройних Сил України.

Ці монети є дійсним платіжним засобом України та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їхньою номінальною вартістю для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: монети НБУ
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