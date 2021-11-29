У Кременчуці п'яний водій намагався 1000 гривень відкупитись від патрульних

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 379 Коментарів: 1

Ті такий жест не оцінили

Нетверезий водій намагався відкупитися від поліцейських. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, днями на вулиці Леонова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки сп'яніння. Вміст алкоголю в організмі останнього перевищував допустиму норму майже у 2 рази.

Далі, під час складання адміністративних матеріалів 23-річний водій намагалася уникнути відповідальності, пропонуючи патрульним 1000 гривень хабара. Охоронці порядку неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, але він продовжував наполягати на своєму.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу та склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, що за такі дії громадянину загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.