У Кременчуці п'яний водій намагався 1000 гривень відкупитись від патрульних

Нетверезий водій намагався відкупитися від поліцейських. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, днями на вулиці Леонова патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки сп'яніння. Вміст алкоголю в організмі останнього перевищував допустиму норму майже у 2 рази.
Далі, під час складання адміністративних матеріалів 23-річний водій намагалася уникнути відповідальності, пропонуючи патрульним 1000 гривень хабара. Охоронці порядку неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, але він продовжував наполягати на своєму.
Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу та склали на керманича відповідні адміністративні матеріали.
Нагадаємо, що за такі дії громадянину загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
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