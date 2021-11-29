За день до зими у Кременчуці помічені проліски

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Отакої
На Деївській горі кременчужани помітили проліски. За день до зими весняне диво побачив голова ГО Велосипед Олексій Корчак.
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