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Кременчук

За день до зими у Кременчуці помічені проліски

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 589

 

Отакої

На Деївській горі кременчужани помітили проліски. За день до зими весняне диво побачив голова ГО Велосипед Олексій Корчак. 

- До речі, на Деївці вилізли проліски))) отакої! - написав Олексій.

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Автор: Альона Душенко
Теги: квіти весна
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