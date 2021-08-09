Гойдалки та смачне морозиво: Сергій Радченко разом з друзями відкриває дитячий майданчик

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 801

Кошти збирали всім світом: від банківських переказів до виручених коштів з майстер-класів

У середу, 11 серпня, об 11.00 відкриється дитячий майданчик на який збирали всім Кременчуком. Ініціативна група боксера-професіонала Сергія Радченко «Ми поряд» близько двох місяців збирала кошти на будівництво дитячо-спортивного майданчика.

На захід запрошують усіх кременчужан з малюками. З нагоди відкриття майданчика всіх очікує свято з розважальною програмою та смачним морозивом.

За цей час провели ряд майстер-класів з боксу, танців, турнір з шахів, й наймасштабніший фестиваль спорту у Кременчуці. Крім коштів виручених з майстер-класів дуже допомогли перерахунки кременчужан на картку, а також спонсорська підтримка.