Гойдалки та смачне морозиво: Сергій Радченко разом з друзями відкриває дитячий майданчик

У середу, 11 серпня, об 11.00 відкриється дитячий майданчик на який збирали всім Кременчуком. Ініціативна група боксера-професіонала Сергія Радченко «Ми поряд» близько двох місяців збирала кошти на будівництво дитячо-спортивного майданчика.
На захід запрошують усіх кременчужан з малюками. З нагоди відкриття майданчика всіх очікує свято з розважальною програмою та смачним морозивом.
За цей час провели ряд майстер-класів з боксу, танців, турнір з шахів, й наймасштабніший фестиваль спорту у Кременчуці. Крім коштів виручених з майстер-класів дуже допомогли перерахунки кременчужан на картку, а також спонсорська підтримка.