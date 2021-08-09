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Кременчук, Спорт, Афіша

Гойдалки та смачне морозиво: Сергій Радченко разом з друзями відкриває дитячий майданчик

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 801

 

Кошти збирали всім світом: від банківських переказів до виручених коштів з майстер-класів

У середу, 11 серпня, об 11.00 відкриється дитячий майданчик на який збирали всім Кременчуком. Ініціативна група боксера-професіонала Сергія Радченко «Ми поряд» близько двох місяців збирала кошти на будівництво дитячо-спортивного майданчика.

На захід запрошують усіх кременчужан з малюками. З нагоди відкриття майданчика всіх очікує свято з розважальною програмою та смачним морозивом.

За цей час провели ряд майстер-класів з боксу, танців, турнір з шахів, й наймасштабніший фестиваль спорту у Кременчуці. Крім коштів виручених з майстер-класів дуже допомогли перерахунки кременчужан на картку, а також спонсорська підтримка. 

Тренування заради дітей: Боксер Сергій Радченко проводить тренування, щоб побудувати дитячий майданчик
Під полум'я вогню фінішували учасники благодійного забігу Mu Poryad Halfmarathon
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Автор: Альона Душенко
Теги: дитячий майданчик Сергій Радченко
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