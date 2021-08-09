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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кременчуцький завод техвуглецю збільшив обсяги виробництва на 35,5%

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 311

 

У планах підприємства – збільшити обсяги виробництва у півтора рази до кінця року

ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» за 7 місяців року (січень-липень) збільшив обсяги виробництва на 35,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому. І це найбільші обсяги зростання серед великих кременчуцьких промислових підприємств.

Так, за січень-липень 2021 року виготовлено 57,5 тис тонн технічного вуглецю, тоді як за січень-липень 2020 року – 42,4 тонн. Нагадаємо, наприкінці квітня і до середини травня минулого року підприємство навіть тимчасово зупинялося через коронакризу і проблеми зі збутом продукції. Тоді спостерігалося падіння. Зараз, навпаки, попит на продукцію активізувався.

Як раніше повідомляв Вячеслав Яворський, директор КЗТВ, у планах – вже до кінця 2021 року наростити обсяги виробництва у півтора рази. А в подальшому, реагуючи на потреби ринку, на КЗТВ планують збільшити виробництво удвічі.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: ПрАТ КЗТВ
Теги: КЗТУ
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