Де у Кременчуці буде відсутня електроенергія 9 серпня: назвали адреси

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 528

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 серпня в Кременчуці буде відсутня електроенергія. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Пілотів;

вул. 41-Б, Дорошенка;

вул. Ярослава Мудрого;

вул. Чорнобаби;

вул. Куруківська;

вул. Сагайдачного;

вул. Багратіона;

вул. Суворова;

вул. Щаслива;

вул. Богуна;

вул. Сурікова;

вул. Рєпіна;

вул. Парізької Комуни;

вул. Черняховського;

вул. Левітана;

вул. Господарська;

вул. Попова;

вул. Нижня;

вул. Дружинницька;

пров. Суворова;

пров. Південний;

пров. Фізкультурний;

пров. Ударний;

пров. Спартаківський;

пров. Динамівський;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий;

пров. 1-й Деповський;

пров. Господарський;

туп. Малокохнівський.

З 08.00 до 17.00 відключать світло за адресами: