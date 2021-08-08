Де у Кременчуці буде відсутня електроенергія 9 серпня: назвали адреси

На електромережах проводитимуть планові ремонтні роботи
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 серпня в Кременчуці буде відсутня електроенергія. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Пілотів;
- вул. 41-Б, Дорошенка;
- вул. Ярослава Мудрого;
- вул. Чорнобаби;
- вул. Куруківська;
- вул. Сагайдачного;
- вул. Багратіона;
- вул. Суворова;
- вул. Щаслива;
- вул. Богуна;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- пров. Суворова;
- пров. Південний;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. 1-й Деповський;
- пров. Господарський;
- туп. Малокохнівський.
З 08.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.