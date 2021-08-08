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Кременчук

Де у Кременчуці буде відсутня електроенергія 9 серпня: назвали адреси

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 528

 

На електромережах проводитимуть планові ремонтні роботи

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 9 серпня в Кременчуці буде відсутня електроенергія. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Пілотів;
  • вул. 41-Б, Дорошенка;
  • вул. Ярослава Мудрого;
  • вул. Чорнобаби;
  • вул. Куруківська;
  • вул. Сагайдачного;
  • вул. Багратіона;
  • вул. Суворова;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Богуна;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • пров. Суворова;
  • пров. Південний;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. 1-й Деповський;
  • пров. Господарський;
  • туп. Малокохнівський.

З 08.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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