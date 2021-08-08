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Кременчук, Україна, Світ

Кременчужани зможуть відвідати Музей історії урядів України в 3-D режимі

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 1

 

В музеї виставлені матеріали, що стосуються діяльності Урядів з 1917 року і до днів незалежності нашої країни

Кожен мешканець України може відвідати Музей історії урядів України в 3-D режимі, повідомляє офіційний портал Міністерства цифрової трансформації. Цікавий віртуальний тур створили в результаті співпраці Мінцифри з Google-Україна.

У Музеї виставлені матеріали про діяльність урядів, які очолювали державу, з 1917 року у складі СРСР і до днів незалежності України. Висока чіткість зображення допоможе зануритись в історію керівництва територією сучасної України та детально розгледіти музей, чия експозиція складається з надбання різних епох — від посвідчень, медалей та подарунків іноземних послів до технічних засобів, які використовували співробітники урядового апарату, та навіть шматка вугілля.

Відвідати Музей можна тут.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Мінцифри віртуальний тур музей
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