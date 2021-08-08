Вперше у Кременчуці відбувся масштабний фестиваль спорту

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 117

Кременчук накрила хвиля спорту – 10 видів спорту в одному місці. Зібрати різні види спорту з благодійною метою вдалося боксеру-професіоналу Сергію Радченку. Фестиваль мав благодійну мету – усі зібрані кошти пішли на облаштування дитячого спортивного майданчика на території тенісного клубу «Прем’єр» у парку Студентський. Будівництво в самому розпалі й у середу відбудеться урочисте відкриття.

- Загальна сума збору, яку необхідно зібрати – це 240 000 грн. Станом на 1 серпня вже є 110 000 грн. Це без врахування тих коштів, що люди кидають у благодійні скриньки. Це не перша активність, де ми збираємо кошти на майданчик. Я проводжу тренування, були у нас майстер-класи з танців, благодійні забіги. За ці кошти ми будуємо майданчик, який радуватиме дітей, - зауважив Сергій Радченко.

Понад 10 видів спорту в одному місці

На фестиваль завітало близько 150 осіб. Присутні на початку фестивалю розім’ялися та спробували ази боксу від Сергія Радченка та тренера Олександра Ляхового. Далі всі охочі мали можливість ознайомитися з бойовим мистецтвом крав-мага від тренера з фрі-файту Володимира Шемарова, яка розроблена в Ізраїлі. Паралельно тривали змагання з бадмінтону, настільного тенісу та майстер-клас з тенісу.

Сергій Радченко та Олександр Ляховий

- Хотілося зробити щось хороше. Майданчик ми давно хотіли зробити на території тенісного клубу «Прем’єр». Добре, що Сергій відгукнувся й допоміг реалізувати такий потік спортивних людей, - зауважив директор тенісного клубу «Прем’єр» Дмитро Шевченко. – Давайте зробимо світ краще. Це робиться безкорисно, для людей, які будуть приходити й відпочивати. Ми вкладаємо у своє майбутнє.

На інших локаціях кременчужани грали у баскетбол, могли навчитися танцювати папінг з Іваном Котенком й Артемом Свистуновим (K.O. Dance Academy), тверком з Оленою Слабко (Dancehall Queen Miss Helen. K.O. Dance Academy), Кangoo Jumps з Євгенією Алієвою (учасниця міжнародних фестивалів kengoo jumps) та стретчингом із Катериною Костенко (кмс з художньої гімнастики).

- Ми на тренуваннях кайфуємо, отримуємо тіло своєї мрії. Багато дівчат приходить за цим драйвом та позитивом. На Кangoo Jumps варто сходити, адже на тренуваннях працюють всі види м’язів, тому це весела прокачка всього тіла. Цей фестиваль особливий тим, що він благодійний – для будівництва дитячого майданчика. Тому ми із задоволенням підтримали Сергія, - зауважила Євгенія Алієва.

«Кожен раз закривав очі - перед очима картинка як я ламаю руку»

Майстер-клас з армреслінгу провів срібний призер чемпіонату світу Сергій Калініченко. Спортсмен пообіцяв кожному, хто зможе його перемогти – віддати 500 грн. Проте Сергій залишився непереможним. До речі, це єдиний вид спорту де спортсмени перевіряють свою силу під час потискання руки.

- На майстер-класі розповів що таке по суті армреслінг, як правильно боротися. Кожен хто взяв участь став на 100% сильнішим. Це пов’язано з тим, що технічний аспект сильно додає у самій боротьбі. Важливо не ставити руку за голову, а можна користуватися своєю вагою. Які є техніки: верхом, крюк, бокова, а також які є постановки рук й за що дають фоли, - поділився Сергій.

Сергій Калініченко розповів як сам опинився в армспорті. Хлопець сам родом із Глобине й займався там дзюдо, а коли закрили секцію – довелося перейти в армспорт. Коли переїхав до Кременчука продовжив займатися, набрав команду й викладає армреслінг тепер для інших. У 2018 році в фіналі чемпіонату світу Сергій зламав руку й став срібним призером. Шлях відновлення та повернення до спорту був тривалим.

- Мотивація повернутися назад у спорт була дуже великою. Я зламався за секунду до своєї цілі у фіналі чемпіонату світу серед професіоналів. Я вийшов туди без поразок й перемагав суперника. Найважче було морально підійти до столу, так як боявся. Кожен раз закривав очі - перед очима картинка як я ламаю руку. Цей бар’єр необхідно було перебороти. Плюс у мене 1,5 роки не працювали пальці на руці, зараз пальці працюють на 90%. Також я на 3% металічний. У мене стоїть металевий стержень в середині кістки. За три роки відновлення повернувся до того рівня, який був раніше: починаючи з області, чемпіонату України, а восени планую змагатися в чемпіонаті світу.

Що у скриньках

Серед тижня Сергій Радченко на території тенісного клубу «Прем’єр» провів підрахунок коштів, які кременчужани кидали у благодійні скриньки.

Тож, результати підрахунків:

Благодійні тренування з боксу – 27 170 грн

Забіг і шаховий турнір – 0 грн

DRC гонки, Андрій Однороженко – 4093 грн

Фестиваль спорту – 810 грн

Загальна сума – 32 973 грн

До збору залишалися лічені дні, а коштів необхідно було зібрати близько – 90 000 грн. В останню хвилину на картку перерахували Олександр Бичков, Майкл Сопрано та цифрова компанія Світсофт.