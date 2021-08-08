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Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці відбудеться турнір з дворового футболу «Команда чемпіонів»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 193

 

Змагання відбудуться у 4 районах

Юних кременчужан запрошують взяти участь у міському турнірі з дворового футболу «Команда чемпіонів» серед команд 2003-2009 р.н.

Команди поділяються на 2 вікові категорії: 12-14 років та 15-18 років. Турнір пройде у два етапи в різних районах міста з 25 серпня до 12 вересня. Для участі потрібно зареєструвати команду у складі 6 гравців до 12 години 18 серпня 2021 року за посиланням.

*до анкети додається дозвіл від батьків, копія паспорту одного з батьків та копія свідоцтва про народження/паспорта кожного члена команди на ел.пошту: kmc_sdv_kremen@ukr.net або принести на офіс центру "Спорт для всіх" за адресою: вул. 1905 року, буд. 32 (2 поверх).

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Автор: Альона Душенко
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