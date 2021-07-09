Під полум'я вогню фінішували учасники благодійного забігу Mu Poryad Halfmarathon

Змагання зібрали понад сотню учасників, які мають на меті допомогти у будівництві дитячого майданчика
У Кременчуці, 4 липня, відбувся благодійний забіг Mu Poryad Halfmarathon. Участь у змаганнях взяла понад сотня учасників, які бігли 400 метрів (найменші спортсмени), 5, 10 або 21 км.
Організатор забігу - кременчуцький боксер-професіонал Сергій Радченко - розповів, що виручені кошти підуть на будівництво дитячого майданчика. Для реалізації цього проєкту необхідно зібрати понад 240 тис грн.
Спортсмен близько місяця проводить благодійні тренування, разом з друзями проводять майстер-класи з танців, а зараз вирішили зробити забіг «Ми поряд напівмарафон». У планах проведення шахового турніру та спортивного фестивалю (25 липня).
Роботи з облаштування території під майданчик розпочалися.
Бігти при температурі повітря +28 градусів не легко, тому старт забігу змістили на годину.
Першими стартували найменші учасники, які бігли 400 метрів у супроводі дорослих. Під час забігу панувала крута й дружня атмосфера. Разом з учасниками бігли легкоатлетка Ольга Ляхова та боксер Сергій Радченко.
На фініші учасників, які бігли дистанції 5,10 та 21 км, чекав спекотний фініш. Полум'я вогню на фініші сигналізувало, коли учасники долали дистанцію. Всі переможці та призери отримали цінні подарунки від спонсорів. Крім незабутніх вражень спортсмени мали змогу допомогти благородній справі - допомогти дітям.
Результати змагань:
На 5 км чоловіки:
1. Кірчик Сергій
2. Горнєв Дмитро
3. Кучер Дмитро
5 км жінки:
1. Ляхова Ольга
2. Зима Вікторія
3. Карпова Альона та Сафронова Тетяна
10 км чоловіки:
1. Коломієць Василь
2. Коломієць Вадим
3. Галашов Юрій
10 км жінки
Туль Яна і Кодак Олена