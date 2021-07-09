Під полум'я вогню фінішували учасники благодійного забігу Mu Poryad Halfmarathon

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 1

Змагання зібрали понад сотню учасників, які мають на меті допомогти у будівництві дитячого майданчика







































































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці, 4 липня, відбувся благодійний забіг Mu Poryad Halfmarathon. Участь у змаганнях взяла понад сотня учасників, які бігли 400 метрів (найменші спортсмени), 5, 10 або 21 км.

Організатор забігу - кременчуцький боксер-професіонал Сергій Радченко - розповів, що виручені кошти підуть на будівництво дитячого майданчика. Для реалізації цього проєкту необхідно зібрати понад 240 тис грн.

- Забіг для всіх охочих. До змагань долучилися не лише кременчужани, а й спортсмени з інших міст та найближчих населених пунктів, - поділився Сергій Радченко. - У мене у зв'язку з операцією звільнився час, який вирішив використати на користь дітей. Розпочав із благодійних майстер-класів з боксу, а згодом виникла більш масштабна ідея - створення дитячого комплексу. Зрозумів, що одному не впоратися тому вирішив долучити й інших: Руслан Керимов проводив майстер-клас з танців, Сергій Кірчик запропонував благодійний забіг.

Спортсмен близько місяця проводить благодійні тренування, разом з друзями проводять майстер-класи з танців, а зараз вирішили зробити забіг «Ми поряд напівмарафон». У планах проведення шахового турніру та спортивного фестивалю (25 липня).

Роботи з облаштування території під майданчик розпочалися.

Бігти при температурі повітря +28 градусів не легко, тому старт забігу змістили на годину.

- У нас змагалися понад 120 учасників на дистанціях 5, 10 та 21 км для дорослих та 400 метрів для дітей. Є також діти, які подолали дистанцію 5 км. Маршрут проходить навколо спорткомплексу «Прем'єр» по Студентському парку оббігаючи Силікатне озеро й виходячи на край Ярмаркової вулиці. Це коло складає 5300 метрів й у сумі 4 кола дає напівмарафон. Дистанція не важка - кросова, утрамбована гранпилом та асфальтом, але оскільки температура достатньо висока, то умови складні, - додав співорганізатор змагань Сергій Кірчик.

Першими стартували найменші учасники, які бігли 400 метрів у супроводі дорослих. Під час забігу панувала крута й дружня атмосфера. Разом з учасниками бігли легкоатлетка Ольга Ляхова та боксер Сергій Радченко.

На фініші учасників, які бігли дистанції 5,10 та 21 км, чекав спекотний фініш. Полум'я вогню на фініші сигналізувало, коли учасники долали дистанцію. Всі переможці та призери отримали цінні подарунки від спонсорів. Крім незабутніх вражень спортсмени мали змогу допомогти благородній справі - допомогти дітям.

Зазначимо, кожен охочий може долучитися до доброї справи. Кошти можна перерахувати на картку 4731 2191 1300 6880.

Результати змагань:

На 5 км чоловіки:

1. Кірчик Сергій

2. Горнєв Дмитро

3. Кучер Дмитро

5 км жінки:

1. Ляхова Ольга

2. Зима Вікторія

3. Карпова Альона та Сафронова Тетяна

10 км чоловіки:

1. Коломієць Василь

2. Коломієць Вадим

3. Галашов Юрій

10 км жінки

Туль Яна і Кодак Олена