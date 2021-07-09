У Кременчуці зросла кількість випускників, які здали ЗНО на 190-200 балів

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У цьому навчальному році у Кременчуці зросла кількість випускників, які здали зовнішнє незалежне оцінювання на 190-200 балів. Як розповів директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, основні сесії ЗНО завершилися – і у місті підбили попередні підсумки.

У 2019 році 11-класники навчалися у 24 школах нашого міста, а цьогоріч їх випускали 10 ліцеїв (нагадаємо, що після реформи середньої освіти профільні 10 і 11 класи є лише у ліцеях).

У 2019 році ЗНО складало 886 кременчуцьких школярів, у 2020 – 848, у цьому – 719. Демографічно кількість випускників знизилася, проте, за словами Москалика, зросла результативність їхнього навчання.

За основу взяли кількість осіб, які набрали найбільшу кількість балів – 190-200 з одного або 4 предметів тестування. У 2019 році таких було 76 (8,5%), у 2020 – 77 (9%), у 2021 – 114 (15,86%).

- Я думаю, показники були б кращими, але, на жаль, два роки, коли навчалися ці діти, було дистанційне навчання тривалий час, - зазначив головний освітянин міста. – Те, що ми обрали два роки тому профільне навчання, і учні можуть обирати у школі (звичайно, не біля свого будинку) той профіль, який їм необхідний для життя, – ми на правильному шляху! На це вказують результати ЗНО, куди ми не можемо втручатися, їх оцінює комп'ютер та чужі люди, і, як бачите, результат удвічі кращий.

Також він наголосив, що додатково будуть аналізувати результати тестів з математики, бо 30% випускників по усій країні завалили цей предмет.

Віталій Малецький прокоментував реформу так:

- Я хочу подякувати депутатам Кременчуцької міськради минулого скликання, які підтримали реформу, незважаючи на спротив і те, що деякі «фахівці» з п'ятьма незакінченими вищими освітами розказували нам про те, що треба, аби школа була під будинком. Ми правильний крок зробили! Зробили для дітей можливість здобути знання, які дозволять бути конкурентоспроможними при вступі до вищих навчальних закладів і далі по життю при працевлаштуванні. Ми зробили спеціалізацію освіти та крок для того, щоб дати можливість розвивати ті таланти, які є в дітей, здобувати якісні знання, які можна потім конвертувати в дипломи вишів. І зростання цього показника – 190-200 балів – свідчить про те, що якість середньої освіти у ці два роки зросла і дала можливість ще додатково десяткам дітей вступити до вишів по результатах ЗНО. А якби ми зараз сиділи і консервували ту ситуацію, яка є, так би десь у середнячках і плелись.