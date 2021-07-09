9 липня від ускладнень COVID-19 помер 63-річний кременчужанин, інфікувалося четверо

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 566

Від хвороби одужало чотири особи

9 липня в місті зареєстрували чотири нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, інфікувалися одна жінка 36 років, два чоловіка віком 27 років і 31 рік та один підліток 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі чотири пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 14 людей. Одужало чотири особи. На жаль, помер чоловік 63 років.

За час пандемії коронавірусу у Кременчуці налічують 9403 хворих, одужало 9072, померло 273.