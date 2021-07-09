У Кременчуці на 7 тисяч зменшилася кількість отримувачів субсидій

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 587

У Кременчуці зменшилася кількість отримувачів субсидій. Так, на неопалювальний період (із травня) субсидії призначені 20852 домогосподарствам, тоді як в опалювальний період таких було 27 878. Цифри назвала керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Доценко, відповідаючи після виконкому на запитання журналістів. Тобто на 7026 тисяч зменшилася кількість субсидіантів. Крім цього, деяким громадянам призначена субсидія в так званому нульовому розмірі — тобто за своїм рівнем доходів вони її не отримуватимуть. Кількість таких заявників не уточнили.

Щодо тих 7 тисяч, яким субсидію не призначили взагалі, керівниця керівниця департаменту соцзахисту назвала основні причини:

заявники мали депозити на суму понад 100 тис грн;

мали по 2 та більше авто, з року випуску яких не минуло 15 років;

здійснювали дороговартісні покупки на суму понад 50 тис грн;

мали прострочену заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, враховувати депозити при призначенні субсидій розпочали лише з травня. При цьому спочатку уряд встановив, що субсидія не призначається за наявності депозиту 56750 грн, але потім вимоги послабили - і цю суму збільшили до 100 тисяч. Тобто якщо сума на депозиті менша за 100 тис грн, вона не стане перешкодою для отримання субсидії.







