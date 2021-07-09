Патрульні супроводжували до Полтави батька з однорічним сином, якому стало зле на трасі після операції на серці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 836

У Решетилівській лікарні відмовилися приймали дитину, якій стало зле на трасі після операції на серці. Як повідомляє патрульна поліція Полтавщини, це сталося 8 липня на трасі Київ-Харків-Довжанський.

Закінчивши денну зміну на контрольно-пропускному пункті поблизу м.Лубни, патрульні поверталися до управління. Дорогою до Полтави їх зупинив чоловік та попросив допомоги у супроводі до лікарні, оскільки у його однорічного сина піднялася висока температура.

Виявилося, що родина поверталася додому в Запоріжжя з Києва, де малюк переніс складну операцію на серці.