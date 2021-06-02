Субсидія по-новому: відповіді на 12 запитань

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 676 Коментарів: 1

1. Які документи потрібні для переоформлення житлової субсидії згідно з новими правилами?

- Як і раніше, у загальному випадку, для призначення субсидії потрібно подати заяву відповідної форми і декларацію.

2. До якого часу можна подати документи на отримання субсидії в неопалювальний період?

- Для громадян, які мають оновити документи для призначення субсидії, перехідний період триватиме з травня до кінця вересня, тобто подавати документи можна протягом п’яти місяців. При цьому, незалежно від дати звернення, субсидія буде призначена і нарахована з травня.

3. Чи всім одержувачам необхідно подавати документи для продовження отримання субсидії?

- Ні. Відповідно до рішення уряду від 19 травня цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб із числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

4. Чи можна зараз оформлювати субсидію вже на опалювальний період?

- Наразі проводиться оформлення субсидії на неопалювальний період. Але субсидії призначаються з 1 травня й до кінця наступного опалювального періоду, тобто до 30 квітня 2022 року. До поданих зараз документів у жовтні чи листопаді додавати нічого не потрібно. Як і раніше, інформацію про доходи громадян органи соцзахисту населення отримуватимуть самостійно. Відповідні запити будуть опрацьовуватися у режимі автоматичного обміну інформацією з Пенсійним фондом, фіскальною службою, фондами соціального страхування.

5. Як призначатиметься субсидія на понаднормову житлову площу?

- Норма житла, на яку призначається субсидія, на домогосподарство з однієї особи складає майже 49 кв. м., і 13,65 - на кожну наступну особу. Тобто на сім’ю з трьох осіб - близько 75 кв. У минулий опалювальний період в Україні було близько 450 тис. домогосподарств, які отримували субсидію на понаднормову площу. Постановою, яка регламентує призначення житлових субсидій, визначено, що субсидія на понаднормову площу розповсюджується лише в одному випадку - якщо до складу домогосподарства входять непрацюючі непрацездатні особи (особи з інвалідністю, пенсіонери, діти). У таких випадках субсидії на понаднормову площу, як і в попередні опалювальні періоди, будуть нараховані автоматично на підставі інформації про склад домогосподарства та про соціальний статус його членів.

У наданні субсидії відмовлять, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м,

площа будинку понад 230 кв. м.

При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, або розташовані у сільській місцевості й отримані як спадщина.

6. Чи існують винятки в призначенні субсидій власникам кількох житлових помешкань?

- Виняток буде зроблено лише тим, хто має кілька житлових приміщень у сільській місцевості, з огляду на їхню низьку вартість і неліквідність (зазвичай, це успадковане майно).

7. Чи передбачена субсидія у випадку, якщо хтось із членів родини мешкає за іншою адресою чи за кордоном?

- Працездатні особи, котрі більше 60 днів відсутні за місцем реєстрації й не декларують своїх доходів, втрачають права на субсидію. Тож треба або задекларувати доходи, або змінити склад домогосподарства, інакше кажучи, місце реєстрації. На це, відповідно до закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» , дається 30 днів.

Але якщо людина працює за кордоном й офіційно сплачує там податки, лікується чи доглядає за дитиною, то малозабезпечені члени її домогосподарства в Україні мають право на субсидію.

8. Чи можуть претендувати на житлові субсидії власники індивідуальних транспортних засобів?

- Якщо конкретний член одного домогосподарства має авто, випущене менше п’яти років тому, або два чи більше автомобілів віком не старше 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається. Відповідно, якщо один автомобіль або кілька старші за 15-річний вік, на призначення субсидії це не впливає.

9. Яку суму грошей можна тримати на банківському депозиті, щоб людина не втратила права на субсидію?

- Попередньо була визначена сума в еквіваленті 25 прожиткових мінімумів або 56 тисяч гривень. Зараз (після змін до Порядку призначення субсидій, ухвалених 19.05.21 р. – ред.) ця сума становить 100 тисяч гривень. При цьому до сукупного доходу при розрахунку розміру субсидії дивіденди, отримані від розміщення депозиту, враховуватися не будуть.

10. Чи вплине на призначення субсидії плата за навчання або лікування, якщо це буде велика сума?

- Ні.

11. Які категорії населення втратять право на субсидії?

- Право на субсидії втратять ті, хто:

здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

має авто, якому менш ніж 5 років із дати випуску;

має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;

не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.

12. Із 1 травня завершився процес монетизації субсидій. Яким чином ті, хто отримував їх у безготівковій формі, зможуть отримати «живі» гроші?

- Усі, хто користувався безготівковою субсидією в минулому опалювальному періоді, зможуть отримати відповідні кошти до грудня поточного року. Тим, хто має рахунок в Ощадбанку, вони надійдуть вже у червні, а хто не має його, мусить відкрити, щоб отримати гроші, зекономлені протягом минулого опалювального періоду, які можна буде використати на власні потреби.