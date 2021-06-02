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На Полтавщині під колесами фури загинув чоловік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 296

 

Поліція з'ясовує обставини

На Полтавщині поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій загинув пасажир легковика. За офіційними даними дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько опівдня, поблизу села Демина Балка, Лубенського району Полтавської області.
За попередньою інформацією, зіткнулися сідловий тягач «МАН» та легковий автомобіль Mitsubishi Outlander. Унаслідок ДТП 60-річний пасажир Mitsubishi Outlander загинув.

На часі обставини та причини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.  

Відомо, що водій легковика був напідпитку.

 

За  даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП фура
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