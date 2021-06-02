Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди та встановили рекорд України

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30 травня в Олександрії відбувся Кубок України з окремих дисциплін пауерліфтингу за версією Всеукраїнського об'єднання пауерліфтерів (ВОП). На чемпіонаті було понад 60 найсильніших спортсменів України, які представляли збірні команди Київської, Полтавської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Спортсмени виступали в таких вправах: жим лежачи, станова тяга та підйом штанги на біцепс, серед чоловіків та жінок різних вагових та вікових категорій.

Кременчук представили 9 спортсменів з ГО Кременчуцького міського спортивного клубу МТ-СПОРТ«АТЛЕТИК». Хлопці та дівчата показали високі результати підтвердженням яким є, виконання нормативів та присвоєння 4 звань в майстри спорту, 2 звання кандидата майстрів спорту та встановлення 1 рекорд України, в різних вікових та вагових категоріях. Також на чемпіонаті спортсменів нагороджували не лише в індивідуальному, а й у командному заліку.

У підсумку наша команда Атлетик виборола – 1 почесне місто.