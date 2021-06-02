Кременчук

Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 3 червня: адреси

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Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах 3 червня. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Троїцька, 2, 4;
  • вул. Гоголя, 1, 1а, 3;
  • пров. Дмитра Тьомкіна, 1, 2, 4.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Арсенальна;
  • вул. Європейська, 50-58;
  • вул. Нагірна;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • пров. Господарський;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік ввідключення
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