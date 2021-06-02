Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 3 червня: адреси

Причиною відключень стане проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах 3 червня. У зв’язку з цим в Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:
- вул. Троїцька, 2, 4;
- вул. Гоголя, 1, 1а, 3;
- пров. Дмитра Тьомкіна, 1, 2, 4.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Арсенальна;
- вул. Європейська, 50-58;
- вул. Нагірна;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- пров. Господарський;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова.