Документи на субсидію знову можна подати онлайн: роботу сервісу відновили

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Документи на субсидію знову можна подати онлайн: Мінсоцполітики відновило дану послугу. На це звертають увагу у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Нагадаємо, після внесення змін до Порядку призначення субсидій та змін бланку декларації про доходи подача заяв онлайн була тимчасово недоступна. Та зараз цією послугою можна знову скористатися.





Як подати заяву на субсидію онлайн

1. Перейти на вебсайт Мінсоцполітики у розділ Е-сервіси/Субсидії або за посиланням: subsidii.mlsp.gov.ua.

2. Авторизуватись в один із 3-х способів: за допомогою електронного підпису, за адресою електронної пошти або ідентифікацією BankID.

3. Заповнити електронну форму заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

Після заповнення всіх реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних.

У разі необхідності, в електронному сервісі можливо приєднати файл із сканованою копією документу (в pdf-форматі), а саме:

документи, що підтверджують фактичне місце проживання особи, відмінне від адреси реєстрації за адресою домогосподарства;

договір оренди (найму) житлового приміщення;

договір про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

документи, що підтверджують факт надання особою соціальних послуг;

довідка про доходи, інформація про які відсутня в ДПС та Пенсійному фонді України;

документи, що підтверджують факт перебування особи в складних життєвих обставинах.

4. Підписати заяву електронним підписом та направити на розгляд.

«Звертаємо увагу, у разі подання документів на призначення субсидії через електронний сервіс без використання електронного підпису необхідно протягом місяця особисто звернутись до територіального управління соціального захисту населення аби власноруч підписати документи. Працівники органу соціального захисту населення зв’яжуться з вами, для узгодження дати і часу вашого візиту», - сказано у повідомленні департаменту СЗН.





Кому слід подати нову заяву та декларацію

Нагадаємо, нещодавно уряд вніс чергові зміни до Порядку призначення субсидій, повернувши автоматичне їх призначення тим, кому цей вид допомоги вже надавався.

Проте деяким категоріям населення усе ж слід подати нові заяву та декларацію для призначення субсидії з травня 2021 року: