Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Кременчук, Україна, Світ

Ринок землі суттєво ускладнив процес купівлі-продажу дачних ділянок

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 514

 

Тепер при укладенні угоди треба проходити всі процедури, передбачені для ринку землі

Процес куплі-продажу дачних ділянок в Україні суттєво ускладнився: адже після впровадження ринку землі городи та садові ділянки віднесли до земель сільськогосподарського призначення. Відповідно, для продажу дачі треба дотримуватися усіх процедур, передбачених ринком землі. І якщо раніше укласти угоду з покупцем можна було за пів години, то тепер все набагато складніше.

Щоб мати право продати ділянку, продавець має надати такі документи:

  • державний акт на право власності;
  • договір
  • свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності;
  • документи щодо оціночної вартості земельної ділянки.

Нотаріус перевірятиме, чи не є покупець дачної ділянки власником більше ніж 100 гектарів землі. Також покупець мусить мати першочергове право на придбання цієї землі та, бажано, мати досвід роботи у сільськогосподарській сфері або надати диплом про здобуття освіти аграрного профілю.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: дача ринок землі
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх