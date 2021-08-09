Ринок землі суттєво ускладнив процес купівлі-продажу дачних ділянок

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 514

Тепер при укладенні угоди треба проходити всі процедури, передбачені для ринку землі

Процес куплі-продажу дачних ділянок в Україні суттєво ускладнився: адже після впровадження ринку землі городи та садові ділянки віднесли до земель сільськогосподарського призначення. Відповідно, для продажу дачі треба дотримуватися усіх процедур, передбачених ринком землі. І якщо раніше укласти угоду з покупцем можна було за пів години, то тепер все набагато складніше.

Щоб мати право продати ділянку, продавець має надати такі документи:

державний акт на право власності;

договір

свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності;

документи щодо оціночної вартості земельної ділянки.

Нотаріус перевірятиме, чи не є покупець дачної ділянки власником більше ніж 100 гектарів землі. Також покупець мусить мати першочергове право на придбання цієї землі та, бажано, мати досвід роботи у сільськогосподарській сфері або надати диплом про здобуття освіти аграрного профілю.



