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Обсяги виробництва на КВБЗ знизилися на 52,8%: дані за січень-липень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 177

 

Таким є результат по основній продукції заводу – вантажних вагонах

За січень-липень поточного року обсяги виробництва вантажних вагонів на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» зменшилися на 52,8% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Такими є дані управління економіки виконкому. Так, за січень-липень цього року виготовлено 483 вантажні вагони проти 1024 за аналогічний період.

Вантажні вагони – основна продукція КВБЗ, проте ні в минулому, і в поточному році «Укрзалізниця» їх не замовляла. Отже, вагонзавод по цій продукції працює лише на приватні замовлення, а їх недостатньо.

Падіння виробництва на КВБЗ почалося із січня 2020 року (тобто триває другий рік) – до цього вагонзавод, навпаки, три роки поспіль нарощував обсяги виробництва. А його річний обсяг за 2019 рік (до падіння) склав 5237 вантажних вагонів. Та темпами 2021 року КВБЗ не зробить і п’яту частину своїх попередніх досягнень.

Наразі, нагадаємо, вагонзавод розпочав роботу над контрактом УЗ на 100 пасажирських вагонів – на підприємстві показали, як йде робота  цехах.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВБЗ вагони обсяги виробництва падіння
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