Придніпровський ринок трансформується у житлову забудову

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 469 Коментарів: 1

На засіданні виконавчого комітету «ТелеграфЪ» поцікавився подальшою долею Придніпровського ринку. Серед кременчужан поширюється інформація, що замість Придніпровського ринку планують встановити дельфінарій й називають прізвище одного з кременчуцьких бізнесменів, який готовий втілити цей проєкт у життя.

- Придніпровський ринок трансформується у житлову забудову чи квартал. Чи буде дельфінарій - навряд. Бачимо, що ринок мало хто відвідує. Люди здебільшого купують товари в магазинах чи торгових центрах. Ринок поступово занепадає. Півроку тому ми закріпили 5 га за Благоустроєм, адже ринок не може обслуговувати територію, - відповів на питання міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За словами міського голови, житлова забудова, яка буде розміщена на території Придніпровського ринку, має стати логічним продовженням будівництва на бульварі Пушкіна.

Він також нагадав, що Придніпровський ринок мав фінансувати футбольний клуб Кремінь.

- Доходи від цього ринку дозволили б тримати футбольну команду, але, на жаль, про команду забули, - додав Віталій Малецький.



