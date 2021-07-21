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Кременчук

Придніпровський ринок трансформується у житлову забудову

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 469 Коментарів: 1

 

Ринок створювали, щоб фінансово підтримати футбольний клуб Кремінь

На засіданні виконавчого комітету «ТелеграфЪ» поцікавився подальшою долею Придніпровського ринку. Серед кременчужан поширюється інформація, що замість Придніпровського ринку планують встановити дельфінарій й називають прізвище одного з кременчуцьких бізнесменів, який готовий втілити цей проєкт у життя. 

- Придніпровський ринок трансформується у житлову забудову чи квартал. Чи буде дельфінарій - навряд. Бачимо, що ринок мало хто відвідує. Люди здебільшого купують товари в магазинах чи торгових центрах. Ринок поступово занепадає. Півроку тому ми закріпили 5 га за Благоустроєм, адже ринок не може обслуговувати територію, - відповів на питання міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

За словами міського голови, житлова забудова, яка буде розміщена на території Придніпровського ринку, має стати логічним продовженням будівництва на бульварі Пушкіна. 

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Він також нагадав, що Придніпровський ринок мав фінансувати футбольний клуб Кремінь.

- Доходи від цього ринку дозволили б тримати футбольну команду, але, на жаль, про команду забули, - додав Віталій Малецький. 


6
Автор: Альона Душенко
Теги: Придніпровський ринок
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Коментарі: 1

26
Mazepa:
Сьогодні, 14:58

Ризикну запропонувати цьому кременчуцькому бізнесмену самому пострибати в воді перед мешканцями Кременчука. Що за хрень заробляти на тваринах і ссавців в неволі?


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