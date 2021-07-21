Кременчук отримав 8200 доз вакцини Moderna, але поки що вона доступна не всім

Під час засідання виконкому 21 липня журналісти запитали у Віталія Малецького, скільки вакцини Moderna отримав Кременчук. За словами заступниці міського голови Ольги Усанової, 20 липня у місто надійшло 8200 доз цієї вакцини. Вона буде спрямована в першу чергу на вакцинацію організованих трудових колективів, які зареєструвалися через МОЗ.
Чи зміниться цільова аудиторія для щеплення препаратом Moderna, залежить від того, як далі буде розвиватися ситуація з поставками цыэъ вакцини та від подальших інструкцій МОЗ.