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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчук отримав 8200 доз вакцини Moderna, але поки що вона доступна не всім

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 622

 

Препарат використовуватимуть для вакцинації організованих трудових колективів

Під час засідання виконкому 21 липня журналісти запитали у Віталія Малецького, скільки вакцини Moderna отримав Кременчук. За словами заступниці міського голови Ольги Усанової, 20 липня у місто надійшло 8200 доз цієї вакцини. Вона буде спрямована в першу чергу на вакцинацію організованих трудових колективів, які зареєструвалися через МОЗ.

- Центр вакцинації працює з понеділка кожного дня, у нас залишилися ще вакцини Pfizer та CoronaVac, всіх бжаючих ми щеплюємо ними, - додала пані Усанова.

Чи зміниться цільова аудиторія для щеплення препаратом Moderna, залежить від того, як далі буде розвиватися ситуація з поставками цыэъ вакцини та від подальших інструкцій МОЗ.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація щеплення COVID-19 Moderna
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