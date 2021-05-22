Що думає мер з приводу забудови бульвару Пушкіна: під загрозою Придніпровський ринок

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 445

21 травня відбулося засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, під час якого мер міста Віталій Малецький відповів на запитання журналістів.

Преса поцікавилася думкою мера з приводу проєкту забудови бульвару Пушкіна – адже там на 1,1 гектара землі планують звести аж дев’ять багатоповерхових будинків.





Мер відповів, що цілком підтримує це будівництво, якщо все відбувається за законом. В тому, щоб на місці звалищ у двох котлованах на бульварі з’явився житловий квартал, Віталій Малецький не вбачає нічого поганого.





Але водночас пан Малецький прагне зберегти бульвар Пушкіна від вулиці Соборної до набережної Дніпра та зелену зону.





Щодо Придніпровського ринку, його у нинішньому вигляді просто не повинно бути:





- Реконструкція бульвару має бути комплексним рішенням, а не «хтось щось там наліпив». Щоб той ринок, який насправді є купою металобрухту, зник. Щоб він перетворився на сучасний торгівельний центр, або на житлову забудову, або на щось інше.