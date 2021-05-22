На будівництві дороги Дніпро – Решетилівка знайшли підвіску сарматської доби

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Жук-скарабей пролежав в землі майже 2 тисячі років

Під час археологічних досліджень перед будівництвом дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка співробітники Науково-дослідницького центру «Рятівна археологічна служба» знайшли підвіску віком майже 2 тисячі років. Про таке 21 травня повідомила на своїй Facebook-сторінці Служба автомобільних доріг у Полтавській області.





Підвіска виготовлена з темно-синього єгипетського фаянсу і колись була частиною намиста зі скляними пронизками. У релігії Давнього Єгипту скарабей був символом бога сонця – Хепрі.





Амулети зі скарабеями часто клали в могилу разом з небіжчиком, адже вони символізували відродження життя і могли допомогти під час подорожі потойбічним світом. Найчастіше скарабеї трапляються в похованнях дітей та жінок.