Табір «Чайка» у цьому році прийматиме відпочивальників

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А у таборі «Сонячний» з'явиться нововведення – відкритий басейн, «своєрідна Туреччина в Омельнику»

Табір «Чайка» у цьому році прийматиме відпочивальників і працюватиме у форматі позаміського оздоровчого табору. Про це на засіданні виконкому повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.





Нагадаємо, у 2020 році завод «Кредмаш» продав дитячий табір «Чайку» харківській корпорації ТОВ «ЄС», і у минулому році він не відкрив свої двері для відвідувачів.





Цьогоріч працюватимуть 4 позаміські дитячі табори («Зоряний», «Супутник», «Сонячний» та «Ерудит» («Енергетик» – ні). Пришкільні табори не відкриються.



Зазначимо, що відвідувачів табору «Сонячний» чекає нововведення – відкритий басейн, який стане родзинкою цього закладу оздоровлення та відпочинку.





- Дійсно класний басейн, який зараз буде презентований і використовуватиметься під час оздоровлення. Така своєрідна Туреччина в Омельнику, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.